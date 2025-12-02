Рэпер Macan стал артистом года по версии «КИОН Музыки»
В рейтинге «КИОН Музыки» (бывшая «МТС Музыка») артистом 2025 года стал рэпер Macan (Андрей Косолапов). Его альбом Bratland признан альбомом года, пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса. Главной артисткой года стала Мари Краймбрери.
В номинации «Фит года» победил трек «Наследство» Icegergert и Sky Rae. Треком года стала песня Homay фолк-группы Ay Yola. В номинации «Фокус года» победил рэпер Guf. Он чаще других возглавлял плейлист новинок «В фокусе». Треки Вани Дмитриенко чаще других занимали высокие позиции в хит-парадах, отметили в «КИОН Музыке».
Сервис также подвел итоги десятилетия. Самым прослушиваемым артистом с 2016 года стал рэпер Баста, а самым прослушиваемым треком — I Got Love от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга. В прошлом году пользователи сервиса чаще всего слушали Godzilla от Bearwolf, «Пожары» Xolidayboy и «Беги» DJ Smash и Poёt.
В номинации «Камбэк года» победила народная артистка Надежда Кадышева.