Жители Оренбурга получат компенсацию после отравления роллами в кафе «Вилки Нет»

Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрел дело по иску двух местных жителей к индивидуальному предпринимателю, связанному с кафе «Вилки Нет». Истцы заявили, что зимой заказали роллы в этом заведении и вскоре почувствовали ухудшение здоровья. Роспотребнадзор установил, что отравление было связано с продукцией кафе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Представитель ответчика признал наличие очага инфекционной болезни в кафе, но настаивал на снижении суммы компенсации, ссылаясь на уже выплаченные средства. Суд учел, что за нарушение санитарных норм предприниматель уже понес административное наказание.

Суд частично удовлетворил требования истцов, присудив компенсацию морального вреда: одному истцу — 100 тыс. руб., другому — 150 тыс. руб. Решение пока не вступило в законную силу.

Андрей Сазонов