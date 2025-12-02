В Ижевске открылся новый падел-клуб «Лувр Спорта»
Он включает в себя четыре падел-корта
22 ноября в Ижевске состоялось открытие нового падел-клуба «Лувр Спорта» при поддержке Федерации падела Удмуртии и в сотрудничестве с теннисным клубом парка имени Кирова. Современный клуб оснащен четырьмя крытыми падел-кортами, а также площадками для волейбола, бадминтона и сквоша. На открытии присутствовал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.
Фото: предоставлено падел-клубом «Лувр Спорта»
Клуб «Лувр Спорта» выделяется своим дизайном: стены украшены фресками с изображениями дорогих картин мира, на которых можно заметить элементы падела. Открытие клуба прошло в торжественной обстановке с квестами и различными активностями. В завершение мероприятия состоялся турнир по паделу с участием игроков из других городов РФ.
