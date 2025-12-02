Астраханский кардиоцентр написал закупку под одного поставщика

Астраханское УФАС России выявило нарушения при закупке медицинских изделий для реанимации и кардиохирургии. Заказчик установил характеристики, подходящие только одному производителю.

Жалобу подало ООО «Оланд Мед» на действия центра сердечно-сосудистой хирургии. УФАС подтвердило, что в документации были указаны параметры, соответствующие лишь одному производителю, что нарушает антимонопольное законодательство.

Антимонопольный орган признал жалобу обоснованной и обязал медицинское учреждение изменить извещение о торгах. Заказчику грозит штраф по кодексу об административных правонарушениях РФ.

Никита Маркелов