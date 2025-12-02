В Астрахани задержаны основатели подпольного банка

В Астрахани возбуждено уголовное в отношении лидера группы из шести местных жителей, по подозрению незаконной банковской деятельности (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Как сообщает СУ СКР по Астраханской области, группа работала с января 2022 года, извлекая доходы в особо крупном размере.

По данным силовиков, группа под видом предпринимательской деятельности создала микрофинансовую компанию, предлагая незаконные банковские услуги. За этот период они привлекли более 23,5 млн рубл от физических лиц.

Все участники группы обладали необходимыми навыками для создания сложной инфраструктуры. Преступная деятельность была пресечена благодаря взаимодействию Следственного комитета, УФСБ и спецназа Росгвардии. Все подозреваемые задержаны, организатор заключен под стражу, а остальные под домашний арест.

Никита Маркелов