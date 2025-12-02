«Пермские медведи» потерпели поражение после десяти побед

В чемпионате России по гандболу «Пермские медведи» в 11 матче сезона уступили питерскому «Зениту». До этой встречи подопечные Валентина Бузмакова не знали поражений, одержав 10 побед подряд. Итог поединка 29:34 (19:18). В составе хозяев отличились забитыми мячами Каменев и Фирсов. У первого в активе 7 голов, у второго 6.

Уже в следующем туре 7 декабря соперники поменяются площадками. Начнется второй круг чемпионата. «Пермские медведи» продолжают занимать первое место в турнирной таблице, «Зенит» идет вторым.