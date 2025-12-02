С начала 2026 года возобновятся полеты из Перми в Нарьян-Мар

Авиакомпания «РусЛайн» планирует возобновить полеты из Перми в Нарьян-Мар со 2 января 2026 года, сообщает пресс-служба компании. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам на комфортабельных 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 50 минут. Стоимость билетов в одну сторону — от 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь

«Мы хорошо понимаем, насколько важна эта авиасвязь для жителей Пермского края и Ненецкого автономного округа. В 2024 году полеты выполнялись круглогодично, и маршрут доказал свою востребованность. Теперь, начиная со следующего года, авиакомпания вновь возобновляет рейсы, чтобы вернуть пассажирам возможность быстрых и прямых перелетов между двумя регионами»,— отметила замгендиректора по коммерции — коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Наталия Кошевар.

Напомним, полеты в Нарьян-Мар компания осуществляла до октября этого года. Рейсы субсидировались из бюджета Пермского края. На 2026 год рейсы до Нарьян-Мара попали в программу субсидируемых рейсов Росавиации, однако в региональную программу софинансирования не вошли.