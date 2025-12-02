Задержан подозреваемый в убийстве девушки в апарт-отеле на Невском проспекте

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства девушки в апарт-отеле в Центральном районе города. Оно расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, тело погибшей с признаками механической асфиксии было обнаружено 30 ноября в комнате апарт-отеля на Невском проспекте.

По подозрению в совершении этого преступления задержан 31-летний мужчина.

В настоящий момент следователи осматривают место происшествия, проводится комплекс судебных экспертиз. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Андрей Цедрик