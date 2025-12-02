Блогер Лерчек не признает вину в незаконном выводе 250 млн рублей за границу

Уроженка Тольятти, блогер Валерия Чекалина (Лерчек) отказалась признавать вину в выводе по поддельным документам в Объединенные Арабские Эмираты свыше 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». Об этом обвиняемая сообщила на заседании в Гагаринском районном суде Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Блогер Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На процессе блогер заявила, что ничего не заработала на продаже продукта. Кроме того, по словам Валерии Чекалиной, следствие не уточнило, о каких именно поддельных документах идет речь.

Второй обвиняемый по делу, бывший супруг Лерчек Артем Чекалин, частично признал вину. Он не отрицает факта перевода средств от фитнес-марафона в ОАЭ, но считает, что его действия неверно квалифицированы.

Ранее в отношении Чекалиных уже возбуждались уголовные дела за налоговые нарушения и отмывание денег. Однако расследование прекращалось после выплаты бизнесменами 504 млн руб.

Георгий Портнов