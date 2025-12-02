Apple сменила главу подразделения по разработке искусственного интеллекта

Корпорация Apple объявила о перестановках в подразделении Apple Intelligence, отвечающим за разработку моделей машинного обучения и стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ).

Джона Джаннандреа, занимавшегося развитием продуктов Apple с ИИ с момента прихода в компанию в 2018 году, сменит Амар Субраманья — исследователь в области искусственного интеллекта, который до недавнего времени работал в Microsoft, а ранее был сотрудником подразделения Google DeepMind AI.

Господин Джаннандреа занимал должность старшего вице-президента компании и отчитывался непосредственно перед генеральным директором Apple Тимом Куком. Он покинет Apple Intelligence весной 2026 года, а до тех пор будет советником компании.

Кирилл Сарханянц