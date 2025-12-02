В Челябинской области планируют ввести квоты на рабочие места для участников СВО

Правительство Челябинской области планирует разработать законопроект о квотах в организациях на рабочие места для бойцов специальной военной операции. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время прямой линии.

Глава региона подчеркнул, что в некоторых регионах уже есть опыт применения закона о квотировании рабочих мест для участников СВО. Алексей Текслер также напомнил, что в 2024 году правительство региона заключило с Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области соглашение о приоритетном приеме на работу бойцов, вернувшихся с СВО.

На вопрос о том, какие меры поддержки существуют для военных, вернувшихся из зоны СВО с ранениями и увечьями, губернатор также рассказал, что в Челябинской области создан банк вакансий специально для ветеранов СВО. «Он сделан с расчетом на то, чтобы их уровень зарплат был не ниже среднего уровня по региону. Также действует программа переобучения. Есть меры поддержки работодателей — за каждое рабочее место, организованное для бойца СВО, им направляют выплаты из регионального и федерального бюджетов»,— рассказал Алексей Текслер.