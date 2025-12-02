В Ростове к 2030 году создадут 12 километров новых выделенных полос

Власти Ростова-на-Дону к 2030 году увеличат протяженность выделенных полос с 38,5 км до 50,2 км. Об этом сообщил начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Сергей Каменецкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

По словам чиновника, департамент транспорта разработал документ планирования регулярных перевозок пассажиров на 2026-2030 годы. «В 2026 году в рамках увеличения эффективности действующей сети планируется продолжить работу по организации выделенных полос с учетом решений, принятых документом»,— заявил господин Каменецкий.

Первая новая полоса появится в 2026 году на пр. Буденновский в обоих направлениях от ул. Красноармейской до ул. Большой Садовой. Протяженность участка составит 1,4 км. В 2027 году выделенную полосу создадут на пр. Ленина от Ашхабатского переулка до переулка Сельскохозяйственного. Общая длина участка — 3,6 км.

Прокладка самого протяженного участка запланирована на 2028 год. На Малиновского выделенная полоса появится с двух сторон от пр. Стачки до Таганрогской — всего 5,6 км. Тогда же выделенная полоса длиной 0,6 км будет организована на пр. Михаила Нагибина под путепроводом ул. Нансена.

«Организация дополнительных полос для общественного транспорта позволит увеличить его среднюю скорость движения с 13 до 15 км/ч»,— заключил Каменецкий.

Валентина Любашенко