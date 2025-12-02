На внедрение беспилотников на Горьковском автозаводе направили 100 млн рублей

Горьковский автозавод (ГАЗ) разработал и запустил на своем производстве 52 маршрута, по которым передвигаются беспилотные транспортеры. Они доставляют к сборочным конвейерам 653 вида автокомпонентов. Как сообщили «Ъ-Приволжье» на предприятии, на разработку беспилотной технологии, производство и запуск транспортеров завод направил 100 млн руб.

Фото: ГАЗ

Транспортный робот представляет собой компактный тягач с электроприводом. Он может буксировать прицепы с грузом общим весом до 1,1 т. Для навигации используются вмонтированные в пол магнитные ленты с радиочастотными метками, а лидары помогают обнаружить препятствие и остановиться перед ним.

Также на ГАЗе разрабатывается беспилотный тягач, который сможет работать с тележками массой до 3 т., и робот со SLAM-навигацией (системой одновременной локализации и построения карты), которая позволит ему ориентироваться только при помощи лидаров. Это исключит необходимость прокладки магнитной ленты и ускорит пуско-наладочные работы.

Андрей Репин