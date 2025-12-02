В Оренбургской области суд рассмотрит дело о ДТП, в котором погиб водитель электросамоката

В Промышленный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее

по неосторожности смерть человека» в отношении жительницы Оренбурга. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

По версии следствия, в июле обвиняемая управляла автомобилем «Хендэ». Она нарушила правила дорожного движения при проезде перекрестка проспекта Паркового и улицы Орлова. В результате обвиняемая наехала на водителя электросамоката. Потерпевший скончался от полученных в ДТП травм.

Руфия Кутляева