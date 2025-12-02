Бизнес перемещает чаты

В Госдуме связали блокировку мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) с утечкой переговоров по Украине. На взаимосвязь этого инцидента с решением регулятора обратил внимание зампред комитета по IT-технологиям Антон Горелкин. Как полный запрет площадки повлияет на отечественный бизнес?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

70% подписчиков Telegram-канала “Ъ FM” уже сталкиваются со сбоями в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). На прошлой неделе Роскомнадзор подтвердил, что начинает постепенно блокировать работу платформы. А если сервис так и не выполнит требования российского законодательства, то его заблокируют полностью. Для бизнеса в бьюти-индустрии это будет серьезная потеря.

У многих предпринимателей вся коммуникация с клиентами завязана на WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). И как их всех в один момент перевести на другую площадку, непонятно, отмечает основатель «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев: «У нас все чат-боты, которые прикреплены к SRM-системе, коммуницируют с клиентами через WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Альтернатива есть, но массово перевести всех в другие мессенджеры очень сложно. Это будет потеря для бизнеса, потому что мы не сможем общаться с людьми напрямую в моменте. Вся коммуникация через оператора на два салона сразу идет в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Клиентов придется предупредить о переходе, некоторым необходимо будет скачать Max или Telegram. Блокировка точно не приведет к увеличению оборотов в малом бизнесе, а наоборот».

Проблемы в работе сервиса начались еще в августе. Тогда Роскомнадзор заблокировал звонки во всех иностранных мессенджерах из-за того, что они используются для обмана и вовлечения граждан в террористическую деятельность. Теперь депутаты говорят, что есть другой повод — утечка дипломатических переговоров. Поэтому они призывают переходить на российские мессенджеры. Но иностранных партнеров эти призывы не волнуют, поэтому есть опасения, что связь с ними прервется, говорит председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров: «У нас хорошо выстроены отношения с партнерами в Гонконге, Малайзии и других странах. С российскими клиентами мы стараемся в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) не общаться и не передавать через этот мессенджер какие-то персональные данные.

Блокировка приведет к тому, что у нас прервется связь с зарубежными партнерами, а Max вряд ли займет значительное место на иностранных рынках».

Из-за ограничений пострадают и частные продавцы. Опрошенные “Ъ FM” игроки рынка косметики отметили, что спешно переносят деловые чаты в Telegram. К концу октября из-за нового регулирования большинство банков уже прекратили консультировать клиентов через иностранные мессенджеры, писали «Ведомости». Но не у всех предприятий есть ресурсы для быстрой смены платформы, говорит владелица Группы компаний «Королевские оранжереи» Ирина Роговцева: «Блокировка на нас тоже отразится. Вся переписка с клиентами и поставщиками ведется в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Там мы получаем документы и другую необходимую информацию. Если не получится быстро перестроиться, нам будет трудно».

До сих пор WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) остается одним из самых популярных мессенджеров в России. По данным Mediascope, в октябре 2025 года его аудитория превысила 96 млн человек. Даже Telegram не удается обогнать платформу — у него только 91 млн. При этом аудитория российского мессенджера Мах, по данным на ноябрь, достигла 55 млн пользователей. При том что его бета-версия появилась только в марте. С тех пор он успел получить звание национального мессенджера, а затем стал обязательным для предустановки на всех устройствах.

Леонид Пастернак