Краснов пообещал освободить суды от непрофильной нагрузки

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов сообщил, что поручил провести ревизию формируемой статистики и анализ документооборота для исключения повторяющихся операций, неэффективных шаблонов и форм отчетности. Это делается для повышения эффективности работы судов и снижения нагрузки на судей, пояснил он.

Сейчас суды вынуждены заниматься сбором значительного массива показателей, многие из которых утратили практическое значение, но продолжают требовать времени судей и аппаратов. «Суды должны быть освобождены от излишней, тем более несвойственной нагрузки»,— заявил председатель Игорь Краснов, выступая на пленарном заседании Совета судей, которое проходит в Москве.

По его словам, в 2026 году планируется обобщение судебной практики по делам в сфере противодействия коррупции, связанным с самовольным строительством, о банкротстве, налогообложении имущества организаций, а также применении таможенного законодательства и другим актуальным вопросам.

Анастасия Корня