Краснов запретил судьям принимать решения в угоду властям и корпорациям

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов, выступая на пленарном заседании Совета судей в Москве, заявил, что суды не должны принимать решения в угоду региональным властям и обслуживать интересы корпораций.

Как пояснил господин Краснов, судебные решения не должны содержать намеков, ничем не подкрепленных оценочных суждений, порождать двойственность толкования, «а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем». К сожалению, добавил он, такие факты имеются.

«Принятие решений в угоду региональным и местным властям, обслуживание интересов корпораций и коммерческих структур недопустимы. На любые действия коррупционного характера — вне зависимости от уровня их совершения — реакция будет бескомпромиссной», — заявил Игорь Краснов.

