Глава Верховного суда пообещал издавать акты на ясном языке

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что высшая судебная инстанция страны будет проводить логически непротиворечивую линию по издаваемым актам и говорить ясным языком.

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ

«Вижу задачу Верховного Суда в проведении четкой, логически непротиворечивой линии издаваемых актов и решений по делам», — заявил Игорь Краснов, выступая на пленарном заседании Совета судей в Москве.

«Они должны быть понятны не только судьям, но и всему юридическому сообществу, гражданам и бизнесу, своевременно корректироваться там, где это необходимо в силу изменений в законах», — пояснил господин Краснов.

«Высшая судебная инстанция страны должна и будет говорить ясно, а суды — слышать эту позицию в ее точном и официальном виде», — отметил он.

Анастасия Корня