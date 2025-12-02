Дефицит бюджета Стерлитамака в новом году ожидается на уровне 200 млн рублей

Доходы бюджета Стерлитамака в 2026 году должны составить чуть менее 10,66 млрд руб., из которых на собственные доходы (налоговые и неналоговые) придется около 3,82 млрд руб., остальная сумма — на безвозмездные поступления из регионального бюджета. Основные характеристики проекта бюджета опубликованы на сайте финансового управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Расходы составят примерно 10,86 млрд руб. Таким образом, ожидаемый дефицит городского бюджета — 200 млн руб.

Согласно последним изменениям в бюджет Стерлитамака, в этом году доходы должны составить 10,07 млрд руб., расходы — 10,17 млрд руб. На следующий год ожидается увеличение ассигнований на общегосударственные вопросы, безопасность и правоохранительную деятельность, экономику, образование, культуру, физкультуру и спорт. Неизменными останутся расходы на СМИ и обслуживание муниципального долга. В то же время будет уменьшено финансирование ЖКХ, экологии и социальной политики.

Идэль Гумеров