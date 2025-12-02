Ударившего полицейского жителя Башкирии приговорили к условному сроку

Учалинский районный суд признал местного жителя виновным в применении насилия к представителю власти (ч.2 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Также у осужденного конфисковали машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-релизе прокуратуры говорится, что в июле инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2107 в селе Уральск Учалинского района. Машиной, по версии правоохранительных органов, управлял нетрезвый водитель, одетый в полицейскую форму. В салоне автомобиля находилось несколько пассажиров, в том числе двухлетний внук.

Водитель отказался проходить медосвидетельствование, а когда сотрудники ГАИ выяснили, что тот не является полицейским и начали составлять административный протокол, фигурант дела попытался скрыться, несколько раз ударив инспектора.

Подсудимый признал вину. За невыполнение требований о медосвидетельствовании он оштрафован на 45 тыс. руб. Кроме того, ему на 1,5 года запретили управлять автомобилем. Также его оштрафовали за незаконное ношение формы с символикой и знаками отличия полицейского.

Майя Иванова