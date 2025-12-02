На Кубани женщина задержана по подозрению в государственной измене

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали гражданку РФ, 1988 года рождения, которую подозревают в государственной измене, сообщили «Ъ» в краевом управлении службы. По данным ФСБ, женщина оказывала помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Российским спецслужбам стало известно, что подозреваемая участвовала в сборе средств для снабжения воинских подразделений ВСУ. Средства переводились через гражданина, находящегося на территории Украины.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока. Суд избрал фигурантке дела меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ФСБ России в очередной раз обратили внимание граждан на опасность провокаций в сети Интернет. Необдуманные действия по указанию враждебных России спецслужб могут привести к совершению тяжких преступлений, напоминают в ФСБ.

Анна Перова, Краснодар