В России разработана Концепция цифровой трансформации судебной системы
В Верховном суде разработана Концепция цифровой трансформации судебной системы, в которой определены актуальные направления развития цифрового сопровождения судебной деятельности. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов на пленарном заседании совета судей.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов
Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ
«В первую очередь, это касается дальнейшего развития электронного судопроизводства, функционала личных кабинетов, системы электронных уведомлений участников процесса и других актуальных цифровых сервисов» — перечислил он. Господин Краснов добавил, что для этого потребуется преодоление технологической неравномерности между судами и минимизация рисков, связанных с информационной безопасностью.
«Внедряемые технологии должны быть максимально понятны для всех, в том числе людей пожилого возраста, а также тех, кто не имеет опыта работы в цифровой среде», — заявил Игорь Краснов.