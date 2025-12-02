В России разработана Концепция цифровой трансформации судебной системы

В Верховном суде разработана Концепция цифровой трансформации судебной системы, в которой определены актуальные направления развития цифрового сопровождения судебной деятельности. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов на пленарном заседании совета судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Верховного суда Игорь Краснов

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ Председатель Верховного суда Игорь Краснов

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ

«В первую очередь, это касается дальнейшего развития электронного судопроизводства, функционала личных кабинетов, системы электронных уведомлений участников процесса и других актуальных цифровых сервисов» — перечислил он. Господин Краснов добавил, что для этого потребуется преодоление технологической неравномерности между судами и минимизация рисков, связанных с информационной безопасностью.

«Внедряемые технологии должны быть максимально понятны для всех, в том числе людей пожилого возраста, а также тех, кто не имеет опыта работы в цифровой среде», — заявил Игорь Краснов.

Анастасия Корня