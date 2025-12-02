Нижегородская мэрия обновила режим повышенной готовности на Заречном бульваре

Мэрия Нижнего Новгорода обновила зону режима повышенной готовности в районе строящейся канатной дороги на Заречном бульваре в Ленинском районе. Постановлением от 28 ноября 2025 года режим введен с 10 октября.

Основанием стали протоколы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 21 октября и от 13 ноября.

Режим вводится «в целях предотвращения аварийной ситуации, угрозы жизни и здоровью граждан в связи с образованием провалов над гидротехническим тоннелем».

Зона режима установлена на расстоянии 15 м от продольной оси гидротехнического тоннеля на участке от шахты №16 до шахты №4 со стороны автодороги вдоль Заречного бульвара, на расстоянии 10 м со стороны строящейся канатной дороги в районе дома №32 по проспекту Ленина и на расстоянии 10 м от продольной оси тоннеля в обе стороны на участке от шахты №8 до шахты №7 в районе домов №5 и №7 по бульвару.

Этим же постановлением отменен режим повышенной готовности, установленный с февраля текущего года. Он охватывал зону в границах бульвара у дома №9 от шахт №№ 7 и 12 до шахт №№34 и 38.