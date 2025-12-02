«Бескомпромиссное общество»

США и Украина на переговорах во Флориде зашли в тупик в вопросе территорий. По данным источников ABC News Киев «не готов уступить территорию». При этом ранее Белый дом сообщил, что администрация США очень оптимистично настроена в отношении перспектив мирного плана по Украине. А Дональд Трамп вновь заявил, что есть хорошие шансы на заключение мирного соглашения. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, готовы ли к компромиссу украинская власть и украинское общество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

После отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака, которого многие называли вторым человеком в стране, появилась версия, что руку к этому приложили американцы, считавшие именно его воплощением жесткой, бескомпромиссной линии на мирных переговорах, противником любых уступок со стороны Киева.

Если это действительно так, то ход дальнейших событий показал: такая тактика пока не приносит результатов. Украинская делегация на переговорах с представителями США в Майами, судя по многочисленным утечкам в СМИ, отнюдь не показала себя более договороспособной, чем это было при Ермаке. И мало сдвинулась со своих первоначальных позиций при обсуждении ключевых вопросов, от решения которых зависит судьба мирного процесса, — территориальных уступок Москве и возможности вступления Киева в НАТО. Становится очевидно, что дело не только и не столько в Ермаке. Владимир Зеленский связан по рукам и ногам не упрямством уже бывшего главы своего офиса, а бескомпромиссно-воинственным настроем общественного мнения, которое определяет экзальтированное и сверхактивное меньшинство, состоящее из патриотически настроенных активистов.

Это меньшинство, а следом за ним и значительная часть украинского общества попали в ловушку, которая часто возникает в воюющей стране: люди начинают безоговорочно верить собственной пропаганде.

Психологически этот феномен легко понять. Гораздо удобнее жить в комфортном информационном потоке, когда все неприятные факты отсекаются, а принимается лишь та картина мира, которая соответствует твоим собственным пожеланиям, часто идеалистическим. В результате в мозгу и возникает благостная картина, что на фронте все под контролем, противник продвигается медленно и с огромными потерями, живая сила и техника у него скоро закончатся, экономика обрушится, доведенное до отчаяния население восстанет, империя рухнет. Ну и, соответственно, все проблемы Украины решатся сами собой. В национальном гимне на этот счет есть даже специальная строчка: «Згинуть нашi вороженьки як роса на сонцi». «Наши враги исчезнут как роса на солнце».

То есть сгинут сами, как по мановению волшебной палочки. Надо просто дождаться этого момента. А значит, не останавливать боевые действия, сражаться, не слушать уговоров Стива Уиткоффа. И не верить доводам американских военных, что стачивается в первую очередь украинская, а не российская армия, что Киев терпит поражение, а потому уступки необходимы. Но экзальтированные патриоты, подавляющее большинство которых находится вовсе не в окопах, а в своих квартирах в Киеве или Львове, не хотят никаких уступок, никаких компромиссов. И если власти под давлением США, ситуации на фронте и здравого смысла на эти компромиссы пойдут, экзальтированные патриоты выйдут на майдан, обвиняя их в предательстве, в сдаче национальных интересов.

И это замкнутый круг, тупик. Украинские власти сами создали в глазах населения искаженную картину мира, перекормили людей победными реляциями с телеэкранов и из соцсетей. А теперь очень сложно, почти невозможно, вернуть их с небес на землю. Легче пустить дело на самотек, ничего не делать, саботировать мирный процесс. И продолжать войну в надежде на чудо. Показательно, что и человек, которого часто называют возможным преемником Зеленского, бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимает еще более жесткую, непримиримую позицию, чем нынешние власти. В недавней статье для газеты The Telegraph он вообще заявил, что гарантией безопасности Украины могло бы стать размещение на ее территории ядерного оружия.

С таким настроем сложно рассчитывать на договоренности с Москвой и на остановку боевых действий. Впрочем, цель вовсе не в этом. Цель — понравиться экзальтированной общественности, сорвать аплодисменты здесь и сейчас, собрать лайки, в очередной раз насладиться собственным образом лихого, залихватского, непоколебимого патриота. А дальше хоть трава не расти. Зачем задумываться о будущем, если все равно «вороженьки» сгинут, и империя распадется? И в НАТО примут с почетом, а затем и в «восьмерку».

Ну и если впереди такие заманчивые перспективы, зачем слушать Стива Уиткоффа и Марко Рубио? Ничего не понимают они, наивные, в украинской психологии. Ну и потом их тоже можно пересидеть. Уже через год состоятся промежуточные выборы в Конгресс, на которых дружественная Демократическая партия должна взять реванш у республиканцев и вновь заключить Киев в свои объятия.

Максим Юсин