«Бескомпромиссное общество»

Максим Юсин — об отношении Украины к мирному плану

США и Украина на переговорах во Флориде зашли в тупик в вопросе территорий. По данным источников ABC News Киев «не готов уступить территорию». При этом ранее Белый дом сообщил, что администрация США очень оптимистично настроена в отношении перспектив мирного плана по Украине. А Дональд Трамп вновь заявил, что есть хорошие шансы на заключение мирного соглашения. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, готовы ли к компромиссу украинская власть и украинское общество.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

После отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака, которого многие называли вторым человеком в стране, появилась версия, что руку к этому приложили американцы, считавшие именно его воплощением жесткой, бескомпромиссной линии на мирных переговорах, противником любых уступок со стороны Киева.

От Майами до Москвы

Если это действительно так, то ход дальнейших событий показал: такая тактика пока не приносит результатов. Украинская делегация на переговорах с представителями США в Майами, судя по многочисленным утечкам в СМИ, отнюдь не показала себя более договороспособной, чем это было при Ермаке. И мало сдвинулась со своих первоначальных позиций при обсуждении ключевых вопросов, от решения которых зависит судьба мирного процесса, — территориальных уступок Москве и возможности вступления Киева в НАТО. Становится очевидно, что дело не только и не столько в Ермаке. Владимир Зеленский связан по рукам и ногам не упрямством уже бывшего главы своего офиса, а бескомпромиссно-воинственным настроем общественного мнения, которое определяет экзальтированное и сверхактивное меньшинство, состоящее из патриотически настроенных активистов.

Это меньшинство, а следом за ним и значительная часть украинского общества попали в ловушку, которая часто возникает в воюющей стране: люди начинают безоговорочно верить собственной пропаганде.

Психологически этот феномен легко понять. Гораздо удобнее жить в комфортном информационном потоке, когда все неприятные факты отсекаются, а принимается лишь та картина мира, которая соответствует твоим собственным пожеланиям, часто идеалистическим. В результате в мозгу и возникает благостная картина, что на фронте все под контролем, противник продвигается медленно и с огромными потерями, живая сила и техника у него скоро закончатся, экономика обрушится, доведенное до отчаяния население восстанет, империя рухнет. Ну и, соответственно, все проблемы Украины решатся сами собой. В национальном гимне на этот счет есть даже специальная строчка: «Згинуть нашi вороженьки як роса на сонцi». «Наши враги исчезнут как роса на солнце».

То есть сгинут сами, как по мановению волшебной палочки. Надо просто дождаться этого момента. А значит, не останавливать боевые действия, сражаться, не слушать уговоров Стива Уиткоффа. И не верить доводам американских военных, что стачивается в первую очередь украинская, а не российская армия, что Киев терпит поражение, а потому уступки необходимы. Но экзальтированные патриоты, подавляющее большинство которых находится вовсе не в окопах, а в своих квартирах в Киеве или Львове, не хотят никаких уступок, никаких компромиссов. И если власти под давлением США, ситуации на фронте и здравого смысла на эти компромиссы пойдут, экзальтированные патриоты выйдут на майдан, обвиняя их в предательстве, в сдаче национальных интересов.

Украина проявила умеренность

И это замкнутый круг, тупик. Украинские власти сами создали в глазах населения искаженную картину мира, перекормили людей победными реляциями с телеэкранов и из соцсетей. А теперь очень сложно, почти невозможно, вернуть их с небес на землю. Легче пустить дело на самотек, ничего не делать, саботировать мирный процесс. И продолжать войну в надежде на чудо. Показательно, что и человек, которого часто называют возможным преемником Зеленского, бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимает еще более жесткую, непримиримую позицию, чем нынешние власти. В недавней статье для газеты The Telegraph он вообще заявил, что гарантией безопасности Украины могло бы стать размещение на ее территории ядерного оружия.

С таким настроем сложно рассчитывать на договоренности с Москвой и на остановку боевых действий. Впрочем, цель вовсе не в этом. Цель — понравиться экзальтированной общественности, сорвать аплодисменты здесь и сейчас, собрать лайки, в очередной раз насладиться собственным образом лихого, залихватского, непоколебимого патриота. А дальше хоть трава не расти. Зачем задумываться о будущем, если все равно «вороженьки» сгинут, и империя распадется? И в НАТО примут с почетом, а затем и в «восьмерку».

Ну и если впереди такие заманчивые перспективы, зачем слушать Стива Уиткоффа и Марко Рубио? Ничего не понимают они, наивные, в украинской психологии. Ну и потом их тоже можно пересидеть. Уже через год состоятся промежуточные выборы в Конгресс, на которых дружественная Демократическая партия должна взять реванш у республиканцев и вновь заключить Киев в свои объятия.

Максим Юсин

