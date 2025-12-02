В Самарской области виновник ДТП выплатит 500 тыс. рублей за эвакуацию на вертолете
В Самарской области суд удовлетворил иск Куйбышевского транспортного прокурора о взыскании более 500 тыс. руб. с виновника ДТП. Средства пойдут на компенсацию ущерба региональному бюджету, понесенного при эвакуации пострадавших. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
В апреле 2024 года в Похвистневском районе Самарской области 32-летний водитель легкового автомобиля попал в ДТП. В результате аварии пострадали автомобилист и его пассажир. Для эвакуации водителя был вызван санитарный вертолет.
Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью. На основании этого Куйбышевский транспортный прокурор подал иск о возмещении затрат на авиаперевозку.