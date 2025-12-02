В Оренбуржье задержали подозреваемого в стрельбе по зданию предпринимателя

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Оренбургской области установили личность и задержали подозреваемого в стрельбе по зданию. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В вечернее время в Орске на ул. Металлистов неизвестный выстрелил по окнам здания, которое принадлежит предпринимателю. По версии следствия, выстрелил по стеклянному фасаду 33-летний житель Орска, чтобы запугать 37-летнего индивидуального предпринимателя. Так мужчина пытался решить конфликт с ним, возникший на финансовой почве.

Ранее подозреваемый не был судим. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Руфия Кутляева