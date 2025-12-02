Ядовитая рыба-иглобрюх продавалась в магазине на Кубани

Житель города Тихорецка Краснодарского края сообщил в правоохранительные органы о том, что в одном из сетевых магазинов он приобрел рыбу, которая продавалась как скумбрия, но оказалась ядовитым иглобрюхом. По факту опасной находки проводится проверка, сообщает прокуратура края.

Рыба продавалась в мороженом виде, после разморозки покупатель обратил внимание на необычный внешний вид продукта. Прокуратура направила директору магазина предписание немедленно изъять опасный товар из продажи.

Серебристый иглобрюх ядовит для человека из-за содержания в его тканях сильного нервно-паралитического яда — тетродотоксина. Исходный ареал обитания опасной рыбы — Индо-Тихоокеанская область мирового океана. В 2003 году рыба впервые была поймана в Эгейском море, в 2014 году — у берегов Крыма. В 2024 году рыбаки обнаружили иглобрюха в Керченско-Таманском районе Черного моря.

Анна Перова, Краснодар