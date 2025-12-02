Двоих бывших уфимских полицейских будут судить по делу о взятке и мошенничестве

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции Ильшата Нурмухаметова и бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Уфе Нияза Усманова. Они обвиняются в получении взятки через посредника группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Следствие считает, что в октябре прошлого года к начальнику отдела №3 и оперуполномоченному обратился бизнесмен с просьбой помочь в привлечении к ответственности делового партнера, которого коммерсант подозревал в хищении денег и автомобиля. За услуги, полагает следствие, полицейские потребовали 200 тыс. руб. взятки.

Получив 100 тыс. руб., обвиняемые, говорится в пресс-релизе Следственного управления СКР по Башкирии, запросили еще 1,5 млн руб., которые якобы предназначались для вышестоящего руководства, хотя на самом деле фигуранты планировали похитить эту сумму.

Коммерсант обратился в региональное управление ФСБ. При получении 1 млн руб. начальника отдела задержали с поличным.

На сегодня оба обвиняемых уволены из органов в связи с утратой доверия.

Майя Иванова