В Самаре собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте

В Самаре с начала 2026 года планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Изменение тарифов будет привязано к инфляции. Точные цифры станут известны позже.

В настоящее время проезд в муниципальном общественном транспорте Самары стоит 37 руб. при оплате банковской или транспортной картой и 40 руб. при оплате наличными. При этом в Тольятти независимо от способа оплаты поездка в автобусе или троллейбусе обходится в 42 руб.

