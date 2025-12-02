В Челябинске планируют реализовать проект КРТ в Ленинском районе

Администрация Челябинска планирует отдать под комплексное развитие территории (КРТ) три несмежных участков на улицах Трубников и Отечественная в Ленинском районе. Соответствующий проект распоряжения опубликован на официальном сайте мэрии.

Общая площадь участков составляет 1,4 га.

На участках необходимо будет снести либо реконструировать водопроводные, канализационные и тепловые сети. Также снесут жилой многоквартирный дом №47 на улице Трубников. Здесь планируется возвести объекты капитального строительства общей площадью не менее 20,7 тыс. кв. м.

Будущий застройщик должен обязательно обеспечить население школами и дошкольным образованием, поликлиниками, аптеками, магазинами, кафе, предприятиями бытового обслуживания и отделениями связи. Предельный срок реализации проекта КРТ — пять лет.

Если руководство администрации подпишет распоряжение от КРТ, будет объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории.

