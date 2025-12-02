Рядом с новым пермским зоопарком демонтируют незаконный павильон

В Индустриальном районе Перми, на ул. Архитектора Свиязева, 20а, демонтируют самовольно установленный нестационарный павильон «Конфетка». Соответствующее распоряжение вынесено главой территориального органа Алексеем Полудницыным. Согласно 2ГИС, по указанному адресу располагается административное здание, в котором функционируют салон цветов, экспресс-кофейня, пекарня, ресторан быстрого обслуживания и супермаркет. Рядом с основным зданием также находятся два пристроя.

Этим же распоряжением предусматривается принудительный демонтаж автостоянки открытого типа по ул. Кавалерийской, 3а.

Активная борьба властей с незаконными НТО на территории Перми началась в прошлом году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках. Районные администрации за последние полгода подали в Арбитражный суд Пермского края более полусотни исковых заявлений, в которых требуют признать самовольными постройками и снести продуктовые киоски, павильоны с пекарнями, кофейнями и кафе.