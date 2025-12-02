Производство энергетиков на Ставрополье в 2025 году упало почти вдвое
Производство энергетических напитков в Ставропольском крае в июле—октябре 2025 года сократилось на 68%, достигнув 687 тыс. литров против 2,1 млн литров за аналогичный период 2024 года. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на оператора государственной системы маркировки «Честный знак».
Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ
Несмотря на спад, число местных производителей выросло с четырех до пяти компаний, что свидетельствует о частичной перестройке рынка. По данным аналитического центра «Чек Индекс», средний чек за покупку энергетиков в регионе с января по октябрь 2025 года составил 228 руб., увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом, а количество покупок в регионе выросло на 3%.
В противоположность региональной динамике, продажи энергетиков в целом по России в сентябре—октябре 2025 года выросли на 10% в натуральном выражении и на 22% в денежном, оставаясь одним из наиболее быстрорастущих сегментов безалкогольных напитков. Эксперты связывают увеличение общих продаж с ростом спроса на безалкогольные напитки и внедрением цифровой маркировки, позволяющей повысить прозрачность рынка. Тем не менее, с весны 2025 года, после введения федерального запрета на продажу тонизирующих и энергетических напитков несовершеннолетним, рост продаж заметно замедлился. В Ставропольском крае такой запрет действует с 2012 года и включает ограничения на продажу вблизи школ, больниц и массовых мероприятий.
Местные парламентарии сейчас разрабатывают инициативу о полном запрете производства и продажи энергетиков на территории края, что может усилить негативную динамику отрасли. При этом в январе—марте 2025 года средний чек по энергетикам на Ставрополье составлял 254 руб., увеличившись на 12% относительно первого квартала 2024 года, а число покупок выросло на 4%.
Федеральные власти планируют с конца 2025 года запустить эксперимент по онлайн-продаже энергетиков с обязательной биометрической идентификацией покупателей для предотвращения продаж несовершеннолетним. Эта мера направлена на регулирование рынка и развитие дистанционной торговли за счет внедрения цифровых технологий. Однако социальные организации выражают опасения, что онлайн-продажи могут повысить доступность запрещенной продукции для молодежи и привести к появлению нелегальных платформ. Тем не менее, многие крупные маркетплейсы и торговые ассоциации приветствуют инициативу как шаг к легализации и развитию дистанционной торговли с соблюдением возрастных ограничений.
На этом фоне спад производства энергетиков на Ставрополье в 2025 году отражает как усиление региональных запретов, так и общие тенденции рынка в условиях новых федеральных ограничений и перехода к цифровому контролю продаж. Повышение среднего чека и рост количества покупок подтверждают смещение спроса в сторону более дорогого ассортимента несмотря на снижение объемов производства и локальные ограничения.