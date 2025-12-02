Производство энергетиков на Ставрополье в 2025 году упало почти вдвое

Производство энергетических напитков в Ставропольском крае в июле—октябре 2025 года сократилось на 68%, достигнув 687 тыс. литров против 2,1 млн литров за аналогичный период 2024 года. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на оператора государственной системы маркировки «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Несмотря на спад, число местных производителей выросло с четырех до пяти компаний, что свидетельствует о частичной перестройке рынка. По данным аналитического центра «Чек Индекс», средний чек за покупку энергетиков в регионе с января по октябрь 2025 года составил 228 руб., увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом, а количество покупок в регионе выросло на 3%.

В противоположность региональной динамике, продажи энергетиков в целом по России в сентябре—октябре 2025 года выросли на 10% в натуральном выражении и на 22% в денежном, оставаясь одним из наиболее быстрорастущих сегментов безалкогольных напитков. Эксперты связывают увеличение общих продаж с ростом спроса на безалкогольные напитки и внедрением цифровой маркировки, позволяющей повысить прозрачность рынка. Тем не менее, с весны 2025 года, после введения федерального запрета на продажу тонизирующих и энергетических напитков несовершеннолетним, рост продаж заметно замедлился. В Ставропольском крае такой запрет действует с 2012 года и включает ограничения на продажу вблизи школ, больниц и массовых мероприятий.

Местные парламентарии сейчас разрабатывают инициативу о полном запрете производства и продажи энергетиков на территории края, что может усилить негативную динамику отрасли. При этом в январе—марте 2025 года средний чек по энергетикам на Ставрополье составлял 254 руб., увеличившись на 12% относительно первого квартала 2024 года, а число покупок выросло на 4%.

Федеральные власти планируют с конца 2025 года запустить эксперимент по онлайн-продаже энергетиков с обязательной биометрической идентификацией покупателей для предотвращения продаж несовершеннолетним. Эта мера направлена на регулирование рынка и развитие дистанционной торговли за счет внедрения цифровых технологий. Однако социальные организации выражают опасения, что онлайн-продажи могут повысить доступность запрещенной продукции для молодежи и привести к появлению нелегальных платформ. Тем не менее, многие крупные маркетплейсы и торговые ассоциации приветствуют инициативу как шаг к легализации и развитию дистанционной торговли с соблюдением возрастных ограничений.

На этом фоне спад производства энергетиков на Ставрополье в 2025 году отражает как усиление региональных запретов, так и общие тенденции рынка в условиях новых федеральных ограничений и перехода к цифровому контролю продаж. Повышение среднего чека и рост количества покупок подтверждают смещение спроса в сторону более дорогого ассортимента несмотря на снижение объемов производства и локальные ограничения.

Станислав Маслаков