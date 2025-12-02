Сбор овощей в Ростовской области превысил прошлогодний показатель на 5,1%

Валовой сбор овощных культур на Дону составил 463,7 тыс. тонн, что на 5,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Урожай картофеля достиг 342 тыс. тонн, превысив результаты 2024 года на 7,5%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Аграрии Ростовской области собрали 8,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 25,8 ц/га, несмотря на неблагоприятные погодные условия 2025 года.

По информации ведомства, кукурузы на зерно намолочено 163,3 тыс. тонн при урожайности 27,5 ц/га. Валовой сбор масличных культур достиг 1034,7 тыс. тонн, из которых подсолнечника получено 892,5 тыс. тонн с урожайностью 9,6 ц/га.

Производители собрали 263,4 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 149,7 ц/га.

«Основными производителями овощных культур и картофеля, по-прежнему, являются хозяйства населения, которые собрали 319,1 тыс. тонн, или 68,8 % от валового сбора овощей во всех категориях хозяйств и 145,3 тыс. тонн, или 42,5 % от общего урожая картофеля», — пояснили «Ъ-Ростов» в ответе на официальный запрос.

Валентина Любашенко