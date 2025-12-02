В Германии похитили около 20 тыс. патронов бундесвера

В Германии неизвестные украли из грузовика около 20 тыс. патронов, которые предназначались для вооруженных сил, сообщает Der Spiegel. Минобороны ФРГ подтвердило инцидент, виновные пока не задержаны.

ЧП случилось в ночь на 25 ноября. Водитель транспортной компании оставил грузовик на неохраняемой парковке около города Бург. Неизвестные вскрыли грузовой отсек и похитили несколько ящиков. Кражу обнаружили на следующий день, когда водитель прибыл на военную базу. Военнослужащие заметили несанкционированное вскрытие грузовика и проверили транспортные накладные.

В общей сложности было украдено около 10 тыс. боевых патронов для пистолетов, 9900 холостых патронов для автоматов, а также дымовые гранаты. Министерство обороны назвало это серьезным инцидентом. «Мы очень серьезно относимся к краже, поскольку такие боеприпасы не должны попасть в чужие руки»,— сказал изданию представитель ведомства.