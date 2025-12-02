В развитие квартала в Инорсе заложили строительство высотки и трамвайных путей

Мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории между бульварами Баландина и Тухвата Янаби и улицами Валерия Лесунова и Летчика Кобелева. Документ опубликован на сайте администрации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На площади 19,2 га будут снесены 18 частных домов. Вместо них, по задумке городских властей, до 2035 года будет построен 25-этажный жилой дом с надземной автостоянкой, до 2042 года — мечеть, поликлиника, школа на 800 учеников и детский сад на 200 воспитанников. Также в квартале может появиться гандбольный клуб.

Численность населения может увеличиться с нынешних 607 до 980 человек.

На бульварах Баландина и Тухвата Янаби, улицах Летчика Кобелева и Валерия Лесунова должны появиться резервные полосы для трамвайных путей.

Идэль Гумеров