ФНС закрыла фонд, которым недолго руководила дочь певицы Долиной

Федеральная налоговая служба ликвидировала благотворительный фонд «Помощь без границ», учредителем которого была дочь народной артистки Ларисы Долиной Ангелина. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Прекратило деятельность (Ликвидация некоммерческой организации по решению суда)», — сказано в выписке на сайте ФНС.

Благотворительный фонд «Помощь без границ» был создан в 2013 году и предоставлял социальные услуги для уязвимых групп населения. В январе 2021 года его учредителем стала Ангелина Долина (Миончинская). В марте того же года госпожа Миончинская прекратила значиться учредителем.