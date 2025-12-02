За коммерческий подкуп житель Каменска-Уральского приговорен к условному сроку

Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил бывшего начальника отдела охраны труда Олега Кудрина к шести годам условного лишения свободы за коммерческий подкуп, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его судили по ч. 6 и п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Следствие установило, что Кудрин контролировал качество, полноту и своевременность поставок средств индивидуальной защиты, был участником группы согласования закупок. С 2019 по 2022 год он получил более 450 тыс. руб. от представителя компании-поставщика за действия в ее интересах: согласно договоренности, он получал до 5% от стоимости каждой новой спецификации к договору поставки. Деньги перечислялись на карту, оформленную на его тещу.

Суд также назначил Кудрину штраф в 2 млн руб. и конфисковал полученный доход в 456,5 тыс. руб. Он также на четыре года лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Для обеспечения выплаты штрафа арестованы деньги и автомобиль Кудрина. Штраф должен быть уплачен в течение 60 дней после вступления приговора в законную силу.

Ирина Пичурина