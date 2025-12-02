ЕЗ ОЦМ представил свою продукцию на международной выставке «ХИМИЯ-2025»

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗ ОЦМ) принял участие в 28-й международной выставке химической промышленности и науки «ХИМИЯ-2025», проходившей в Москве с 10 по 13 ноября при поддержке Минпромторга РФ, Союза химиков России, РХТУ им. Д.И. Менделеева.



Фото: Пресс-служба «ЕЗ ОЦМ»

На выставке завод продемонстрировал свои достижения в области промышленного синтеза химических соединений драгоценных металлов платиновой группы, что вызвало значительный интерес со стороны профессионального сообщества. Это проверенные временем решения и инновации, которые производятся на основе современных технологий в соответствии с требованиями российских стандартов и учетом дополнительных пожеланий заказчиков.

Химические соединения ЕЗ ОЦМ используются в производстве автокатализаторов, катализаторов в химии и нефтехимии, изготовлении электронных компонентов, нерастворимых анодов, противоопухолевых медицинских препаратов.

На стенде предприятия также были представлены образцы сеток из сплавов платиновых металлов, которые применяются в качестве катализаторов в различных процессах, лабораторная посуда из драгоценных металлов, используемая при особо ответственных и точных аналитических операциях, и другая продукция завода.

Участие ЕЗ ОЦМ в столь масштабном мероприятии подтвердило статус предприятия как одного из лидеров отрасли драгоценных металлов и способствовало установлению новых деловых контактов с российскими и зарубежными компаниями.

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗ ОЦМ) основан в 1916 году и является одним из крупнейших в России предприятий с полным циклом технологических процессов, позволяющих получать аффинированные металлы из различных видов сырья и изготавливать технические изделия из драгоценных и тугоплавких металлов для более чем 20 отраслей промышленности.

Выставка «ХИМИЯ» проводится в Москве с 1965 года и является одним из наиболее престижных деловых событий в отрасли. В этом году в мероприятии приняли участие более 500 компаний из России, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана.

https://ezocm.ru