ВТБ прогнозирует рост рынка сбережений в 2026 году, несмотря на смягчение ДКП

В следующем году рынок сбережений вырастет на 11% и превысит 73 трлн руб. Такую динамику прогнозирует старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ (MOEX: VTBR) Алексей Охорзин.

При этом темпы роста могут варьироваться в зависимости от планов Банка России по смягчению денежно-кредитной политики, отметил господин Охорзин. Если инфляционное давление упадет, это отразится как на ключевой ставке, так и на ставках по вкладам. Вместе с этим скорость роста рынка сбережений в 2026 году замедлится по сравнению с нынешним годом (+14,5%), однако по-прежнему будет выше инфляции.

«Высокие ставки — мощный стимул, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году он продолжится двузначными темпами. Доминирование сохранят краткосрочные депозиты»,— сказал Алексей Охорзин на 16-м Инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Он отметил, что развитие персонализации и персонализированных предложений — один из ключевых трендов, который усилится в следующем году.

Россияне продолжают хранить большую часть сбережений в рублях, сообщили в ВТБ. По итогам года их доля, как ожидается, увеличится на 1-2 процентных пункта и достигнет 95%.