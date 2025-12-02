Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Омский регоператор объявил четыре тендера на вывоз ТКО за 850 млн рублей

Региональный оператор Омской области ООО «Магнит» объявил четыре тендера на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) IV и V классов опасности. Общая стоимость контрактов составила 849,6 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 декабря, указывается на портале госзакупок.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО

Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО

Подрядчикам предстоит вывозить ТКО с территории мусороперерабатывающих комплексов в Омске, расположенных на yл. Черлакский тракт, 10 (181,6 тыс. т) и ул. 3-я Казахстанская 18 (177,7 тыс. т). Договоры заключаются на 2026 год.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Магнит» зарегистрировано 28 августа 2014 года в Омске. Учредителем является Сергей Чолаков, генеральным директором — Карен Егоян. С 2019 года «Магнит» является региональным оператором по обращению с ТКО в Омской области.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все