Омский регоператор объявил четыре тендера на вывоз ТКО за 850 млн рублей

Региональный оператор Омской области ООО «Магнит» объявил четыре тендера на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) IV и V классов опасности. Общая стоимость контрактов составила 849,6 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 декабря, указывается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО

Подрядчикам предстоит вывозить ТКО с территории мусороперерабатывающих комплексов в Омске, расположенных на yл. Черлакский тракт, 10 (181,6 тыс. т) и ул. 3-я Казахстанская 18 (177,7 тыс. т). Договоры заключаются на 2026 год.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Магнит» зарегистрировано 28 августа 2014 года в Омске. Учредителем является Сергей Чолаков, генеральным директором — Карен Егоян. С 2019 года «Магнит» является региональным оператором по обращению с ТКО в Омской области.

Александра Стрелкова