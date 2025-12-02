Детские выдумки привели в колонию

Академический районный суд Екатеринбурга приговорил бывшую участницу телешоу «Дом-2» Яну Макарову к пяти годам колонии общего режима. Согласно обвинению, она выманила у своего возлюбленного, женатого мужчины, порядка 23,4 млн руб. на содержание их общего ребенка, которого она выдумала. Во время следствия девушка вину не признавала. Исполнение приговора отсрочено до 2035 года, когда ее существующему несовершеннолетнему ребенку исполнится 14 лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу Яны Макаровой (Шевцовой)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу Яны Макаровой (Шевцовой)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Яна Макарова пришла на заседание суда со спортивной сумкой с вещами — скорее всего, для СИЗО. Она лениво закрывалась листком бумаги от прессы, хотя ее не особо и много фотографировали. Во время оглашения приговора она выглядела растерянно, плакала.

Судья назначил Яне Макаровой пять лет колонии общего режима, как и запрашивал гособвинитель. Она признана виновной по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Исполнение приговора отсрочили до 2035 года, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. После оглашения решения суда Яна Макарова разрыдалась и убежала.

Во время следствия и судебного разбирательства в отношении нее действовала мера пресечения в виде запрета определенных действий — ей нельзя было общаться со СМИ и свидетелями.

По данным «Ъ-Урал», Яну Макарову задержали 10 октября 2024 года около торгового центра «Фан Фан» в Екатеринбурге при получении 1 млн руб. от женатого бизнесмена, у которого она выманивала деньги на их общего несуществующего ребенка. Они познакомились на сайте интимных услуг, общались около полутора-двух лет. Затем девушка сообщила мужчине, что беременна от него, а потом подделала свидетельство о рождении выдуманного ребенка.

Так как бизнесмен очень боялся огласки, то согласился ей помогать деньгами. Всего он ей перевел 23,4 млн руб.

Согласно материалам уголовного дела, Яна Макарова требовала деньги с июня 2023 года по июль 2024 год. «Девушка требовала от потерпевшего деньги якобы на содержание новорожденного, в том числе на оплату медицинских услуг по поддержанию его здоровья, на улучшение жилищных условий для проживания их с ребенком»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что Яна Макарова пыталась с помощью истории про выдуманного ребенка получить деньги еще от одного мужчины, но он ей не поверил.

Яна Макарова была участницей телешоу «Дом-2» в 2019 году. В светской хронике одно время она фигурировала в качестве девушки рэпера Гуфа.

Артем Путилов