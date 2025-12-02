В Москве суд запретил объявления о найме только граждан Узбекистана и Киргизии

В Москве суд запретил объявления о найме сотрудников, в текстах которых предпочтение отдается гражданам Узбекистана и Киргизии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Некоторые работодатели требовали от соискателей наличия гражданства Киргизии. В других объявлениях было написано, что для граждан Узбекистана будут созданы особые условия работы. Из материалов следует, что прокуратура обнаружила такие вакансии в открытом доступе в интернете.

Судебная инстанция признала размещенную в интернете информацию запрещенной к распространению. Сейчас интернет-адреса, которые указаны в иске, заблокированы. Суд также напомнил, что дискриминация соискателей по национальному признаку незаконна.