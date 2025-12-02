Прикамский предприниматель арестован по обвинениям в особо тяжких преступлениях против несовершеннолетних

В Перми задержан мужчина 1972 года рождения, сообщают СУ СКР по Пермскому краю и ГУ МВД по региону. Он обвиняется в нескольких эпизодах склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков, а также их сбыте ребенку, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о предпринимателе из Большой Сосновы Сергее Шилове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Как считает следствие, преступления он совершал в собственном кафе на территории Большесосновского округа, где имелась тайная комната. Туда злоумышленник заманивал несовершеннолетних девушек и склонял их к употреблению синтетических наркотиков. Как минимум один раз он совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка, который употребил наркотики.

В конце ноября Сергей Шилов был задержан сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии. Он находился у знакомой, с которой несколько дней употреблял наркотические вещества. Расследованием предполагаемых преступлений занимается первый отдел по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Следователи провели обыски в нескольких квартирах, частных домах и кафе. Также изучается содержимое ноутбуков, телефонов и других носителей информации.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проверяет обвиняемого на причастность к другим преступлениям.