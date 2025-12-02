«Трактор» проиграл «Северстали» со счетом 2:3

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл в матче с «Северсталью». Встреча завершилась со счетом 2:3.

Матч прошел 1 декабря в Челябинске. В составе «Трактора» два гола забили Виталий Кравцов и Михаил Григоренко. Из «Северстали» шайбами отличились Тимофей Давыдов и Николай Чебыкин, оформивший дубль.

Следующий матч «Трактора» пройдет 5 декабря в Казани. Команда встретится с местным «Ак Барсом». Сейчас челябинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.