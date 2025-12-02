Налоговые сборы в Удмуртии за январь—октябрь сократились почти на 7%

Налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет РФ 404 млрд руб. налогов за январь—октябрь. Это на 6,7% меньше, чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба УФНС по республике, большая часть сборов (296 млрд руб.) направлена в федеральный бюджет. Остальное (108,4 млрд руб.) ушло в региональную казну. Соотношение между федерацией и республикой составляет 73,2 и 26,8%. Кроме того, объем взносов на обязательное социальное страхование составил 96 млрд руб.

Поступления в консолидированный бюджет РФ

Платежи за пользование природными ресурсами (42,7%) — 172 млрд руб.

НДС (26,8%) — 108,1 млрд руб.

Налог на прибыль организаций (9,9%) — 40 млрд руб.

НДФЛ (12,1%) – 49 млрд руб.

Акцизы по подакцизным товарам (1,6%) — 6,3 млрд руб.

Налог на имущество (2,4%) — 10 млрд руб.

Прочие налоги и сборы (4,5%), в их числе специальные налоговые режимы, — 18,2 млрд руб.

Наибольший объем поступлений в бюджет РФ из Удмуртии в январе—октябре традиционно обеспечили организации по добыче полезных ископаемых (49,7%) и обрабатывающие производства (26%) — 201 и 105,2 млрд руб. Тройку крупных налогоплательщиков замыкают компании по оптовой и розничной торговле, а также ремонту транспорта (7,5%) — 30,5 млрд руб.

Доходная часть федерального бюджета год к году сократилась на 12,7%. Основное падение наблюдается по платежам за пользование природными ресурсами — на 23,2%, со 244 до 172 млрд руб.

Поступления в консолидированный бюджет Удмуртии

НДФЛ (43,9%) — 47,6 млрд руб.

Налог на прибыль организаций (26,1%) — 28,3 млрд руб.

Налог на имущество в полном объеме (9,1%) — 9,9 млрд руб.

Акцизы по подакцизным товарам (5%) — 5,5 млрд руб.

Прочие налоги и сборы (15,9%), в их числе специальные налоговые режимы, — 17,1 млрд руб.

Доходная часть бюджета Удмуртии — 108,4 млрд руб. — год к году увеличилась на 14,7%.

Поступления от субъектов МСП

Малый и средний бизнес перечислил в бюджет РФ за январь—октябрь 79,7 млрд руб. Прирост год к году составил 46%. Основные налоговые поступления обеспечили организации по оптовой и розничной (30,8%), обрабатывающие производства (23,8%) и субъекты профессиональной, научной и технической деятельности (9,2%).