На участке под бывшим зданием психбольницы запретят строительство жилья

На участке, где расположена бывшая психиатрическая больница, по адресу: ул. Революции, 56д, планируется установить нулевой коэффициент плотности застройки. В ноябре этот вопрос был одобрен комиссией по землепользованию и застройке.

С предложением о внесении изменений выступила Корпорация развития Пермского края. «Для того чтобы не допустить на участке строительство жилья, устанавливается коэффициент плотности жилой застройки 0,0»,— уточнили в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Как пояснили в КРПК, проект изменений будет направлен на общественные обсуждения. В случае положительного решения правила вступят в силу. Дата и место общественных обсуждений пока не определены.

Напомним, в начале ноября Корпорация развития Пермского края выставила на аукцион бывший корпус психиатрической больницы по ул. Революции, 56д, а также земельный участок под ним. Нежилое пятиэтажное здание площадью 2,6 тыс. кв. м расположено на участке площадью 1,4 тыс. кв. м. Целевое использование — реализация инвестпроектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Стартовая цена — 140,5 млн руб. Заявки принимались до 27 ноября, итоги торгов будут подведены 8 декабря.