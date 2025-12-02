Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Челябинский министр культуры возглавил реготделение Союза театральных деятелей

Министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина избрали председателем регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Алексея Бетехтина единогласно избрали на отчетно-выборной конференции областного отделения союза.

«Перед нами большая работа — укреплять профессиональное сообщество и финансовую устойчивость, сохранять исторические фестивали и конкурсы, поддерживать театры области и открывать новые возможности для артистов. Уверен, что совместными усилиями мы зададим новый вектор развития театральной жизни Челябинской области, расширим ее влияние и создадим условия для творческого роста каждого участника нашего сообщества», — отметил министр культуры региона.

Председателем контрольно-ревизионной комиссии отделения Союза избрали директора киноцентра имени Герасимова Юрия Сычева.

С 2015 года до последнего времени Союз театральных деятелей в Челябинской области возглавлял директор Златоустовского драматического театра «Омнибус» Александр Романов.

Виталина Ярховска

