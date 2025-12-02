Глава СКР затребовал доклад по делу о нападении собак на жительницу Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нападении бездомных животных на жительницу Тольятти. Доклад по этому вопросу в центральный аппарат представит руководитель регионального следствия Павел Олейник. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Инцидент произошел 28 ноября 2025 года. Безнадзорные собаки атаковали женщину и покусали ее.

Пострадавшую госпитализировали. Местные жители разместили информацию о происшествии в интернете. После этого СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Георгий Портнов