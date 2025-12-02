Власти Новосибирского района решили реорганизовать его в округ

Райсовет Новосибирского района поддержал инициативу о создании вместо района муниципального округа с одноуровневой системой местного самоуправления. Внеочередная сессия райсовета, принявшая соответствующее решение, состоялась 1 декабря.

«С докладом на эту тему выступил председатель совета депутатов Сергей Зубков. Он уточнил, что с подобной инициативой к губернатору уже обратились все районы Новосибирской области»,— говорится в сообщении администрации района по итогам сессии. Решение поддержали 27 из 29 депутатов, принявших участие в сессии.

В настоящее время в состав Новосибирского района входят 18 муниципалитетов. В том числе рабочий поселок Краснообск, где базируется Сибирский научно-исследовательский и технологический институт переработки сельскохозяйственной продукции Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН.

Валерий Лавский