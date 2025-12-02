В Оренбурге коммерсант обвиняется в мошенничестве со сносом муниципального здания

Прокуратура Оренбургской области направила в суд уголовное дело против предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве при сносе муниципального имущества. Обвиняемому инкриминируются покушение на мошенничество и мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает контрольный орган.

По данным следствия, в мае 2023 года коммерсант заключил с Управлением ЖКХ администрации Оренбурга контракт на снос муниципального имущества и вывоз строительных отходов. Обвиняемый предоставлял документы с завышенными объемами мусор. Это позволило ему незаконно получить более 1,6 млн руб.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Утверждено обвинительное заключение. Материалы рассмотрит Центральный районный суд Оренбурга. На автомобиль обвиняемого стоимостью более 2 млн руб. наложен арест.

Георгий Портнов